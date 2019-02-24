موعد مباراة الأهلي والجونة والقنوات الناقلة

لاعبو الأهلي والجونة

كتبت: سارة جاب الله

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا علي الجونة بملعب "الجونة" ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويرغب النادي الأهلي لحصد الثلاث نقاط ليحجز مقعد في المركز الثاني والإستمرار في المنافسة ليقترب من المتصدر الزمالك ، بينما يسعي الجونة للفوز ليقفز لثلاث مراكز ويكون في المركز الثامن بدلاً من الإسماعيلي.

وأنضم في قائمة الأهلي رمضان صبحي من الإيقاف، بينما

لن يكون بوسع الجونة اللعب بنفس العناصر التي حققت المفاجأة وتفوقت على بيراميدز وهم أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار وأكرم توفيق في ظل ضمهم من الأهلي على سبيل الإعارة مع شرط عدم إشراكهم أمامه.

موعد مباراة الأهلي والجونة

تنطلق مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الرابعة مساءً

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بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

وتبدأ مباراة الأهلي والجونة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة

تذاع مباراة الأهلي والجونة بشكل حصري عبر قناة النيل الرياضية وأن سبورت المفتوحة.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو متساوي في رصيد النقاط مع بيراميدز صاحب المركز الثاني برصيد 45 نقطة، بينما يحتل الجونة المركز الحادي عشر والفارق بين الفريق الثامن في مسابقة الدوري وقبل الأخير لا يتجاوز الـ6 نقاط.