شاهد.. بيراميدز يعلن موقفه النهائي من مواجهة الأهلي

مباراة الاهلي وبيراميدز (أرشيفية) كتب- وليد خليل أعلن نادي بيراميدز منذ قليل موقفه النهائي من مباراة يوم 28 فبراير أمام النادي الأهلي. ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع لتواصل الإجتماعي "تويتر" تغريدة بصورة من مباراة بيراميدز والاهلي معلقًا "بانتظاركم في الكأس يوم 28، متتأخروش علينا". من مباراة بيراميدز والاهلي معلقًا "بانتظاركم في الكأس يوم 28، متتأخروش علينا". وكان موعد تلك المباراة شهد العديد من الازمات Advertisements خاصة مع إصرار النادي الاهلي على خوض اللقاء امام بيراميدز في بطولة كأس مصر بالموعد المذكور. ومن المقرر أن يلتقي بيراميدز مع الأهلي يوم 28 فبراير الجاري في إطار مباريات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر.

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