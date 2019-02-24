موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة

كتبت: سارة جاب الله

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا علي ليفانتي بملعب " سيوتات دي فالنسيا" ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من عمر الدوري الإسباني الممتاز "الليجا".

ويسعى ريال مدريد لاستعادة نغمة الانتصارات من خلال مباراة ليفانتي، وإقتناص الثلاث نقاط بأقل مجهود ممكن، كونه سيواجه برشلونة يوم الأربعاء القادم في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما

يريد ليفانتي الفوز ليقفز لأربع مراكز ويبقي في المركز الثامن بدلًا من المركز الثاني عشر.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

تنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة الحادية

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عشر إلا ربع مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

في حين تبدأ مباراة ريال مدريد وليفانتي في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع من منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي

تذاع مباراة ريال مدريد وليفانتي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 3 المشفرة ، بتعليق خليل بلوشي.

ويدخل ريال مدريد اللاء وهو يحتل المركز الثالث برصيد 45 نقطة،

بينما يحتل ليفانتي المركز الثاني عشر برصيد 30 نقطة.