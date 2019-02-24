موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة بمشاركة محمد صلاح

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأحد مباراة ليفربول المحترف لدي صفوفها المصري محمد صلاح ومانشستر يونايتد علي ملعب " أولد ترافورد" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويرغب الإلماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول في تحقيق الانتصار على الشياطين الحمر في عقر دارهم، من أجل استعادة الصدارة وصنع فارق 3 نقاط مع السيتي، ويسعى سولشاير المدير الني

لمانشستر يونايتدللفوز والحفاظ على المركز الرابع في ظل منافسة قوية من جانب الثنائي اللندني: تشيلسي وأرسنال، اللذين يملكان 50 نقطة مقابل 51 لليونايتد.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تنطلق مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الرابعة وخمسة دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.

فيما تكون تبدأ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة الخامسة وخمسة

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دقائق مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية

بينما تبدأ مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد في تمام الساعة السادسة وخمس دقائق مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد

تذاع مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعليق علي محمد علي.

ويدخل ليفربول اللقاء وهو في وصافة الدوري الإنجليزي برصيد 65 نقطة متساويًا مع مانشستر سيتي صاحب المركز الأول، بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع برصيد 51 نقطة.

جدير بالذكر أنتهت مباراة الدور الأول بفوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف لليونايتد.