رسميًا.. تركي آل الشيخ يعود إلى بيراميدز

تركي آل الشيخ مالك نادي بيراميدز

كتب- وليد خليل

أعلن نادي بيراميدز عن عودة المستشار تركي آل الشيخ، مرة أخرى كمالك للنادي، وذلك بعدما كان أعلن عن رحيله عن النادي يوم الجمعة الماضي.

وأصدر بيراميدز بيان نشره عبر حسابه

الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر" أوضح فيه أن تركي أل الشيخ سيعود للاستحواذ على حصته من جديد في النادي.

وذكر البيان أن الإماراتي سالم الشامسي هو من طالب آل الشيخ بالعودة إلى النادي مرة أخرى واستعادة حصته.

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وأكد البيان أن مطالبات العديد من الرياضيين والمؤسسات الرياضية، بالإضافة إلى مسئولي النادي، كانت وراء قرار آل الشيخ بالتخلي عن فكرة الرحيل، والعودة مرة أخرى.