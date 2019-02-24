- 1/2
- 2/2
ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأحد، نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي علي ملعب "ويمبلي" .
ويخوض السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 3 / 2 على مضيفه شالكه الألماني منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما يبحث ساري عن الفوز لمصالحة جماهير البلوز بعد خسارة تشيلسي من مانشستر يونايتد بهدفيننظيفين في الدوري الإنجليزي.
موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،
بينما تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وتبدأ مباراة مانشستر سيتي في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي
تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعلق حفيظ دراجي.
وتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتى فى 2016 وأنهى موسمه الأول دون أى لقب لأول مرة فى مسيرته التدريبية، قبل أن يقود مانشستر سيتى لإحراز لقب الدورى الممتاز الموسم الماضى برقم قياسى من النقاط، بينما يتعرض سارى للضغط فى تشيلسي بعدما تراجع إلى المركز السادس فى الدورى وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزى وسط توقعات بأن يرحل المدرب الإيطالى فى وقت قريب.
كانت هذه تفاصيل خبر موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.