موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي والقنوات الناقلة

لاعبو مانشستر سيتي وتشيلسي

كتبت: سارة جاب الله

ينتظر عشاق الساحرة المستديرة حول العالم مساء اليوم الأحد، نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين مانشستر سيتي وتشيلسي علي ملعب "ويمبلي" .

ويخوض السيتي المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز 3 /‏‏ 2 على مضيفه شالكه الألماني منتصف الأسبوع الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، بينما يبحث ساري عن الفوز لمصالحة جماهير البلوز بعد خسارة تشيلسي من مانشستر يونايتد بهدفين

موعد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السادسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة،

بينما تكون مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي في تمام الساعة السابعة ونصف مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،

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وتبدأ مباراة مانشستر سيتي في تمام الساعة الثامنة ونصف مساءً بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وتشيلسي

تذاع مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 2 المشفرة، بتعلق حفيظ دراجي.

وتولى جوارديولا قيادة مانشستر سيتى فى 2016 وأنهى موسمه الأول دون أى لقب لأول مرة فى مسيرته التدريبية، قبل أن يقود مانشستر سيتى لإحراز لقب الدورى الممتاز الموسم الماضى برقم قياسى من النقاط، بينما يتعرض سارى للضغط فى تشيلسي بعدما تراجع إلى المركز السادس فى الدورى وخرج من كأس الاتحاد الإنجليزى وسط توقعات بأن يرحل المدرب الإيطالى فى وقت قريب.