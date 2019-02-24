مباراة الاهلي وبيراميدز (أرشيفية) كتب - عادل أبو الفضل: أكد هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن الاتحاد يصدر قرارات وليس بيانات بخصوص أزمة مباراة الأهلي وبيراميدز. وقال أبو ريدة خلال في تصريحات عبر فضائية قناة "صدى البلد": "لا يوجد أزمة بين اتحاد الكرة والأهلي بسبب لقاء بيراميدز". وأكمل: "لا أعتقد حدوث أزمة بسبب موعد لقاء الأهلي وبيراميدز، فنحن لم نصل لهذه السطحية بعد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة عن أزمة الأهلي وبيراميدز: اتحاد الكرة يصدر قرارات وليس بيانات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.