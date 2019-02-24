رياضة | شاهد.. مداخلة تركي آل الشيخ في برنامج الزمالك اليوم بعد عودته لـ"بيراميدز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. مداخلة تركي آل الشيخ في برنامج الزمالك اليوم بعد عودته لـ"بيراميدز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرى معالي المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة السعودية، أن مواجهة الأهلي وبيراميدز في دور الـ16 لبطولة كأس مصر سوف تقام في موعدها المحدد دون تأجيل.

وقال معالي المستشار آل الشيخ، خلال تصريحاته عبر برنامج "الزمالك اليوم" على قناة المحور: "لا يوجد أي صراع أو أزمة بسبب مواجهة الأهلي وبيراميدز ونحن جاهزون ولاعبينا سيتواجدون بشكل طبيعي يوم الخميس 28 فبراير وسوف يجرون عمليات الإحماء وينتظروا الأهلي".

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وتابع: "لا أعتقد أن نادي بحجم النادي الأهلي يهرب من خوض المباراة وأتوقع أن تقام بشكل طبيعي في موعدها".

وأضاف: "لاعبو بيراميدز سوف يحضرون إلى الملعب في الموعد المحدد وسننتظر الأهلي لمدة 5 دقائق وإذا لم يأتي الخصم سيتم إلغاء المباراة وسنلعب في دور الـ8"