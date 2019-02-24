رياضة | فلافيو: متأكد من تحقيق بترو أتليتكو نتيجة إيجابية أمام الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو: متأكد من تحقيق بترو أتليتكو نتيجة إيجابية أمام الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق والمدرب العام لفريق بترو أتليتكو عن المواجهة المرتقبة لفريقه ضد نظيره الزمالك والمقرر لها اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية.

وقال "فلافيو" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون": " مباراتنا ضد الزمال ستكون مباراة قوية وصعبة، وستشهد منافسة كبيرة، خاصة وأن الزمالك فريق جيد ويمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين، وأتمني أن يكون لاعبي بترو أتليتكو في حالة فنية جيدة أمام بطل مصر".

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وأضاف: " متأكد من تحقيق نتيجة ايجابية أمام الزمالك في مباراة اليوم".

وأتم تصريحاته: "تعثر الزمالك في أول جولتين يزيد صعوبة اللقاء؟ ظروف الزمالك متشابهة مع ظروفنا بالمجموعة، والفرص متاخة للفريقين من أجل التأهل لدور الثمانية بالكونفيدرالية".

ويتذيل الزمالك ترتيب المجموعة برصيد نقطة وحيدة، بينما يحتل فريق بترو أتليتكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط.