رياضة | فلافيو: أتمني خوض تجربة تدريبية مع الأهلي .. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو: أتمني خوض تجربة تدريبية مع الأهلي .. وهذه رسالتي للجماهير الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الأنجولي فلافيو مهاجم الأهلي السابق والمدرب العام الحالي لفريق بترو أتليتكو أنه يتمني خوض تجربة تدريبية في القلعة الحمراء خلال الفترة المقبلة.

وقال "فلافيو" في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" عبر فضائية "أون سبورت": " سعيد للغاية بتواجدي في مصر، وسعيد أيضًا باستقبال الجماهير المصرية لي بعد هذه السنوات".

وأضاف: " قضيت 4 سنوات رائعة مع الأهلي ودائمًا اتمني مقابلة اصدقائي وزملائي السابقين في مصر".

وتابع: "منذ عامين عندما حضرت لمصر تقابلت مع وائل جمعة ونادر شوقي ومحمد بركات وأحمد فتحي كان شيئ رائع".

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وواصل: " لا أتابع مباريات الأهلي بشكل منتظم ولكن اتابع نتائج المباريات باستمرار، والأهلي يتواجد بالمركز الثاني بالدوري الممتاز ويستطيع المنافسة على اللقب والتتويج به خاصة أنه لا يزال لديه مباريات عديدة".

وأردف: " وجود محمود الخطيب رئيسًا للاهلي مصدر ثقة كبير وأتمني أن تسير الأمور بشكل جيد داخل النادي".

وأكمل تصريحاته: "أطمح لخوض تجربة تدريبية مع الأهلي في الفترة المقبلة، اللاعبين يبحثون عن الفرق الكبيرة وكذلك المدربين، والقلعة الحمراء بالتأكيد من بين الأندية التي نبحث عنها".

وفي نهاية تصريحاته قال: " أتمني أقدم حضن كبير لجمهور الأهلي وأتمني لهم وللفريق التوفيق بالمرحلة القادمة".

ويستعد فريق بترو أتليتكو لخوض مواجهة هامة ضد فريق الزمالك اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.