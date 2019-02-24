رياضة | لاعب الأهلي يروي تفاصيل الإعتداء عليه

روى محمد زين، لاعب النادي الأهلي لكرة اليد تفاصيل الإعتداء عليه من قبل بعض الخارجين.

وقال زين خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "كنت في سيارتي خارج المنزل انتظر صديقا لي فتفاجئت بهجوم علي من 5 أفراد يحملون أسلحة بيضاء للحصول على سيارتي".

وأكمل: "حدثت مناوشات طويلة بيننا بعدما نزلت من السيارة ومعي مفاتيح السيارة، وذهبت إلى داخل محل للحماية بداخلة لكني غادرته بعد ذلك خوفٍ من صاحبه على ممتلكاته بعدما هددوه".

وأضاف: حاولوا اقحامي داخل سيارة للذهاب معهم لكني قاومت، وفي النهاية حاول شخص خنقي حتى فقدت الوعي وأصبت بجروح عميقة".