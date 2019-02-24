رياضة | فلافيو يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وبترو أتليتكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو يفجر مفاجأة عن مباراة الزمالك وبترو أتليتكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمادو فلافيو مدرب بترو أتلتيكو الأنجولي عن مواجهة نادي الزمالك في دور المجموعات بالكونفدرالية.

وقال فلافيو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "الضغوط على الزمالك ستكون أكبر لأنه سيخوض المباراة أمام جمهوره وعلى ملعبه، المنافس يسعى للفوز وفريقنا ايضًا يسعى للفوز، أي فريقين في مثل هذه المباريات يكون هدفهم الفوز".

متابعًا "فريق الزمالك قوي وفي المركز الأول بالدوري المصري ولديه لاعبين مميزين بخبرات كبيرة، سندرس نقاط الضعف في الفريق".

واختتم المهاجم الأنجولي تصريحاته حول الاستعانة بأصدقائه في مصر لتحليل نادي الزمالك قبل اللقاء قائلًا "في كرة القدم حاليًا لا وجود لمثل هذا الأمر، لا نحتاج للحديث مع أي منافس محلي لتحليل المنافس، هناك مواقع وانترنت تستطيع الوصول منها لأي معلومة عن المنافسين".

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من جانبه، يرى ريكاردو جوب لاعب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، أن مواجهة فريقه المقبلة بالكونفدرالية أمام الزمالك، ستكون غاية في الصعوبة، لرغبة الأخير في الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

ويواجه فريق الزمالك، مساء غد الأحد، نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيصطدم بخصم قوي للغاية، في ظل رغبة الزمالك لتحقيق الفوز دائما في المباريات الأفريقية.

وأضاف:" المجموعة لم تتحدد فيها ملامح المنافسة حتى الآن بعد مرور جولتين بدور المجموعات".