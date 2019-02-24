رياضة | فلافيو يتحدث عن جيرالدو وهل رشحه للأهلي؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فلافيو يتحدث عن جيرالدو وهل رشحه للأهلي؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث أمادو فلافيو مدرب بترو اتلتيكو الأنجولي ونجم الأهلي السابق عن مواطنه جيرالدو لاعب الفريق الحالي.

وقال فلافيو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "جيرالدو لاعب كبير وجيد للغاية ويستحق اللعب في الأهلي".

متابعًا "المقارنة بينه وبيني ليست عادلة تمامًا، هو يلعب في مركز غير مركزي وليس مطالب بتسجيل نفس عدد الأهداف الذي يسجلها المهاجم".

وأضاف "جيرالدو لديه موهبة وقادر على افادة الفريق للصعود على منصات التتويج".

مختتمًا تصريحاته "لم يتحدث معي أحد من الأهلي حول جيرالدو، تحدثوا مع جيلبرتو فقط".

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من جانبه، يرى ريكاردو جوب لاعب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، أن مواجهة فريقه المقبلة بالكونفدرالية أمام الزمالك، ستكون غاية في الصعوبة، لرغبة الأخير في الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

ويواجه فريق الزمالك، مساء غد الأحد، نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيصطدم بخصم قوي للغاية، في ظل رغبة الزمالك لتحقيق الفوز دائما في المباريات الأفريقية.

وأضاف:" المجموعة لم تتحدد فيها ملامح المنافسة حتى الآن بعد مرور جولتين بدور المجموعات".