رياضة | عاجل.. بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. بيراميدز يعلن عودة تركي آل الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للترفيه، علي عودته للاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية، وذلك نزولًا على رغبة اللاعبين والجهاز الفني والعديد من الرياضيين والاعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية.

وجاء نص البيان الذي نشرته الصفحة الرسمية لنادي "بيراميدز" على موقع "فيسبوك" كالتالي:

Advertisements

يعلن نادي بيراميدز أنه نظرًا للمطالبات الكبيرة من سعادة الاستاذ سالم الشامسي واللاعبن والجهاز الفني للفريق الأول وبقية منسوبي النادي والعديد من الرياضيين والاعلاميين والشخصيات الاعتبارية الرياضية التي توجهت لمعالي المستشار تركي آل الشيخ عقب إعلانه نقل ملكية النادي بالعدول عن قراره وإلحاحها المستمر طوال الساعات الماضية.

ولما لهذه الشخصيات من مكانة وتقدير واعتزاز لدي معالي المستشار وما أبدته من إصرار وإهتمام وحرص لثنيه عن قراره الذي كان قد اتخذه عن قناعة وإلتزام إلا أنه تقديرًا لكل هذه المطالبات ونزولًا عند رغبة المحبين فقد قرر معالي المستشار تركي آل الشيخ اعادة الاستحواذ علي حصته في نادي بيراميدز والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات.

وسيتحمل شخصيًا كل ذلك احترامًا وتقديرًا لهذه الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسعادة الاستاذ سالم الشامسي ولكل لاعبي ومنسوبي النادي وجمهوره العزيز متمنيًا للجميع التوفيق.