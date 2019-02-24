رياضة | تعليق ناري من إبراهيم فايق على إلغاء بند الـ8 سنوات بعمومية اتحاد الكرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعليق ناري من إبراهيم فايق على إلغاء بند الـ8 سنوات بعمومية اتحاد الكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علق الإعلامي إبراهيم فايق على قرار الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم بإلغاء بند الثماني سنوات.

وقال "فايق" في تصريحات عبر برنامجه "نمبر وان" علي فضائية "النهار": " ليس لدي مشكلة في إلغاء بند الـ8 سنوات".

وأضاف: "تم إلغاء بند الثماني سنوات من كل الأندية والهيئات الرياضية المصرية بإستثناء إتحاد الكرة المصري، وأصبحت الجمعيات العمومية هي المحرك الرئيسي في إختيار من يمثلونها بمجالس الإدارات المختلفة".

وتابع: " بقدر إهتمامي بإنعقاد الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم، كنت مهتم بشكل أكبر أن لا يكون بند الـ8 سنوات هو المحور الرئيسي للجمعية العمومية".

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وأردف: " كنت أتمني بعدما أنفقنا حوالي 850 ألف جنيه لإقامة الجمعية العمومية لإتحاد الكرة أن يتم تقديم تصور لتطوير الكرة المصرية، وألا يكون موضوعها الأساسي حول إلغاء بند الـ8 سنوات".

وواصل:" الجمعية العمومية للإتحاد المصري لكرة القدم اختاروا من تشاؤون واجعلوهم يستمرون حتي "أبد الأبدين" ولكنكم سوف تحاسبون على إختيارتكم وما فعلتموه".

واستطرد: " لا أمتلك صوتًا في الجمعية العمومية للجبلاية ولكن كنت أتمني الإتحاد المصري يتطور".

وأكمل متسائلًا: " لماذا لا تناقشون الملفات الخاصة بتطوير الكرة المصرية؟ أين البند الذي يرتقي بالكرة المصرية وينهي كافة المشاكل التي تواجهنا حاليًا "بند رابطة الأندية"؟ أين بنود تدعيم لجنة القيم؟ لماذا لا نضع أسس للإدارة الصحيحة؟ فين كل ده في اللائحة".

وأتم تصريحاته: " عملت اجتماع الجمعية العمومية علشان إلغاء بند الثماني سنوات فقط؟ .. أين مناقشة ملفات إدارة بطولة الدوري والكأس وعوائد البث وحل المشاكل وإدارة المسابقات والأمور الخاصة باللجان؟ للأسف مفيش! ".