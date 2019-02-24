رياضة | أهداف مباراة - فروسينوني 2 × 3 روما || الدوري الإيطالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - فروسينوني 2 × 3 روما || الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال
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16:05
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ساوثهامتون
مانشستر يونايتد
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16:05
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الدوري الإيطالي
بولونيا
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16:00
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يوفنتوس
بارما
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19:00
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نابولي
فيورنتينا
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21:30
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انتر ميلان
ليجانيس
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13:00
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فالنسيا
أتلتيكو مدريد
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17:15
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فياريال
ليفانتي
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21:45
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الدوري الألماني الدرجة الأولى
هانوفر 96
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16:30
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آينتراخت فرانكفورت
بوروسيا دورتموند
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19:00
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باير ليفركوزن
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
موناكو
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22:00
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ليون
كأس رابطة المحترفين الإنجليزية
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18:30
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مانشستر سيتي
كأس الكونفيدرالية الأفريقية
الرجاء الرياضي - المغرب
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18:00
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نهضة بركان - المغرب
النادي الصفاقسي - تونس
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18:00
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ساليتاس - بوركينا فاسو
زيسكو يونايتد - زامبيا
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18:00
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الهلال - السودان
حسنية أكادير - المغرب
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21:00
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أوثو دويو - الكونجو
الزمالك - مصر
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21:00
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بيترو أتلتيكو - أنغولا
النجم الساحلي - تونس
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21:00
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إينوجو رينجرز - نيجيريا
الدوري المصري الممتاز
الجونة
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16:00
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الأهلي
بيراميدز
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19:00
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