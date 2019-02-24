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رياضة | أهداف مباراة - فروسينوني 2 × 3 روما || الدوري الإيطالي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - فروسينوني 2 × 3 روما || والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الممتاز

آرسنال

-

x
16:05

-

ساوثهامتون

مانشستر يونايتد

-

x
16:05

-

الدوري الإيطالي

بولونيا

-

x
16:00

-

يوفنتوس

بارما

-

x
19:00

-

نابولي

فيورنتينا

-

x
21:30

-

انتر ميلان

ليجانيس

-

x
13:00

-

فالنسيا

أتلتيكو مدريد

-

x
17:15

-

فياريال

ليفانتي

-

x
21:45

-

الدوري الألماني الدرجة الأولى

هانوفر 96

-

x
16:30

-

آينتراخت فرانكفورت

بوروسيا دورتموند

-

x
19:00

-

باير ليفركوزن

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الدوري الفرنسي الدرجة الأولى

موناكو

-

x
22:00

-

ليون

كأس رابطة المحترفين الإنجليزية

-

x
18:30

-

مانشستر سيتي

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

الرجاء الرياضي - المغرب

-

x
18:00

-

نهضة بركان - المغرب

النادي الصفاقسي - تونس

-

x
18:00

-

ساليتاس - بوركينا فاسو

زيسكو يونايتد - زامبيا

-

x
18:00

-

الهلال - السودان

حسنية أكادير - المغرب

-

x
21:00

-

أوثو دويو - الكونجو

الزمالك - مصر

-

x
21:00

-

بيترو أتلتيكو - أنغولا

النجم الساحلي - تونس

-

x
21:00

-

إينوجو رينجرز - نيجيريا

الممتاز

الجونة

-

x
16:00

-

الأهلي

بيراميدز

-

x
19:00

-

المقاولون العرب

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