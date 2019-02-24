رياضة | عبده يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الحمام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبده يتراجع عن الاستقالة ويقود تدريبات الحمام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحمام إلى التدريبات الجماعيه عصر الأحد تحت قيادة المدير الفني مصطفي عبده، الذي كان قد أعلن إستقالتة عقب الفوز على كفر الشيخ في الجولة الـ 19 للقسم الثاني.

ووعد مجلس إدارة نادي الحمام، المدير الفني، بحل جميع المشاكل المادية التي يعاني منها الفريق المطروحي بعد دعم محافظ مطروح للنادي ماديا عقب الفوز علي كفر الشيخ في المباراة الاخيرة التي اقيمت باستاد كفر الشيخ.

ويسعي نادي الحمام للفوز علي تلا لمواصلة الانتصارات والابتعاد عن منافسية في صراع الهبوط فاركو وكفر الشيخ حيث يحتل الحمام المركز التاسع برصيد 22 نقطة بفارق الاهداف عن فاركو الذي ياتي في المركز العاشر وبفارق 3 نقاط عن كفر الشيخ الذي ياتي في المركز الحادي عشر برصيد 19 نقطه.

ويستعد الحمام للقاء مركز شباب تلا في الاسبوع العشرين للمجموعة الثالثة والذي سيقام الخميس المقبل.