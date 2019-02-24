رياضة | بعثة الهلال تصل الأسكندرية استعدادا لمباراة الاتحاد في البطولة العربية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعثة الهلال تصل الأسكندرية استعدادا لمباراة الاتحاد في البطولة العربية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي إلى مطار برج العرب منذ قليل وذلك استعدادا للقاء نادي الاتحاد السكندري في إطار دور ال٨ لكأس زايد الأندية الأبطال.

وخسر الاتحاد في لقاء الذهاب بثلاثية نظيفة في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي.

وتقام مباراة العودة بعد غد الإثنين على ملعب برج العرب في لقاء يحتاج الاتحاد للفوز بأربعة أهداف في مهمة صعبة للغاية.

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موعد مباراة الهلال والاتحاد السكندري في البطولة العربية

ويفتح استاد برج العرب أبوابه لاستضافة مباراة تجمع بين الاتحاد السكندري والهلال، وذلك يوم الإثنين القادم 25 فبراير 2019، الموافق 20 جمادى الآخرة 1440 هجريًا، في إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018-19.

فاز الزعيم في مباراته الأخيرة أمام الاتحاد بهدفين دون رد، في إطار منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين، في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ويأتي الفريق على صدارة جدول الترتيب برصيد 52 نقطة وبفارق تسع نقاط عن النصر الذي يتبقى له مباراة في نفس الجولة، فبعد مرور 20 جولة، استطاع الفريق أن يحقق الفوز في 15 مباراة، وتعادل في أربع وتلقى هزيمة واحدة.

يقدم الاتحاد موسمًا جيدًا إلى حد ما حتى الآن في الدوري المصري الممتاز، فحتى الآن وبعد مرور 22 جولة، استطاع الفريق السكندري أن يبقى في المنطقة الدافئة وبقى في المركز الثالث عشر برصيد 24 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن سموحة صاحب المركز الثاني عشر في جدول الترتيب، وسيدخل زعيم الثغر هذا اللقاء على أمل تعويض نتيجة الذهاب والتي انتهت لصالح الهلال بثلاثية نظيفة.