رياضة | عمرو سليم: نجاح مصر الدولية جاء بروح الجماعة الواحدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو سليم: نجاح مصر الدولية جاء بروح الجماعة الواحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عمرو سليم رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو أن اللواء أحمد الفولي رئيس الاتحاد الإفريقي ونائب رئيس الاتحاد الدولي لعب دورا كبيرا ومعه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والدكتور وليد الملاح رئيس شركة روابط الرياضية في نجاح بطولة مصر الدولية للتايكوندو.

وأشار سليم إلى أن الاتحاد عندما جاء اهتم بالنظام في كل شئ حتى لبس المنتخبات مما جعل الشكل العام للاتحاد يظهر بهذا الشكل مؤكدا أن دكتور وليد الملاح كان له مفعول السحر في توافد الشركات على رعاية هذه البطولة.

وكان اتحاد التايكوندو قد عقد مؤتمرا صحفيا على هامش بطولة مصر الدولية للتايكوندو والتى تستضيفها مصر في الفترة من 21 وحتى 24 فبراير الجارى