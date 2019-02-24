رياضة | خاص.. بيراميدز يخوض مباراة الكأس أمام الأهلي في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. بيراميدز يخوض مباراة الكأس أمام الأهلي في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأعلن نادي بيراميدز بأنه بصدد إصدار بينا فيما يخص مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.
وغرد النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "بعد قليل .. بيان مهم يتعلق بمباراة الفريق في كأس مصر".
وكان الأهلي قد أعلن رفضه التام لاستبدال مباراته في الدوري أمام بيراميدز في الكأس، وذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء.
وتمسك هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بفكرة عدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير في دور الـ16 من كأس مصر.
وأكد هاني أبوريدة أنه لن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز لضرورة إنهاء كأس مصر قبل شهر يونيو من أجل إرسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
وقال هاني أبوريدة: "لا تأجيل لمباراة الأهلي وبيراميدز وإللي عاوز ينسحب يتفضل وسيتم تطبيق اللائحة عليه".
عاجل.. الأهلي ينفي رفض لائحة اتحاد الكرة ويعلن المقاطعة
نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ما تردد حول رفض القلعة الحمراء اللائحة الجديدة التي طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي من المقرر أن يتم مناقشتها اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية.
وأكد محمد مرجان في تصريحات خاصة أن كل ما يتردد بشأن هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة وليس للنادي الأهلي علاقه به.
وأضاف مرجان على أن مجلس إدارة النادي الأهلي ملتزم بالقرار الذي صدر في الاجتماع الطاريء ١٩-٢-٢٠١٩ والذي ينص على عدم حضور اجتماعات الجبلاية بعد انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية والذي دعا إليه لمناقشة نظام مسابقة الدوري والكأس وتحديد المواعيد الجديدة.