رياضة | خاص.. بيراميدز يخوض مباراة الكأس أمام الأهلي في موعدها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. بيراميدز يخوض مباراة الكأس أمام الأهلي في موعدها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وأعلن نادي بيراميدز بأنه بصدد إصدار بينا فيما يخص مباراة الفريق أمام الأهلي في بطولة كأس مصر.



وغرد النادي عبر حسابه بموقع التواصل "تويتر": "بعد قليل .. بيان مهم يتعلق بمباراة الفريق في كأس مصر".

وكان الأهلي قد أعلن رفضه التام لاستبدال مباراته في الدوري أمام بيراميدز في الكأس، وذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وتمسك هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بفكرة عدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير في دور الـ16 من كأس مصر.