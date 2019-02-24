رياضة | مهاجم الأهلي السابق يتوعد الزمالك قبل موقعة بترو أتليتكو الأنجولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الأهلي السابق يتوعد الزمالك قبل موقعة بترو أتليتكو الأنجولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توعد أمادو فلافيو مهاجم الأهلي الأسبق ومدرب فريق بترو أتليتكو الأنجولي الحالي، نادي الزمالك قبل موقعة فريقه في التاسعة مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفيدرالية الإفريقية.

وقال أمادو فلافيو في تصريحات لبرنامج "ملعب أون" على قناة أون مع الإعلامي أحمد شوبير: " متأكد من الخروج بنتيجة إيجابية اليوم أمام الزمالك، والعودة لأنجولا بنتيجة مميزة ترضي جماهير الفريق".

من جانبه، يرى ريكاردو جوب لاعب فريق بترو أتليتكو الأنجولي، أن مواجهة فريقه المقبلة بالكونفدرالية أمام الزمالك، ستكون غاية في الصعوبة، لرغبة الأخير في الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث.

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ويواجه فريق الزمالك، مساء غد الأحد، نظيره بترو أتليتكو الأنجولي، في لقاء ضمن منافسات الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات للكونفدرالية الأفريقية.

وقال جوب في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه سيصطدم بخصم قوي للغاية، في ظل رغبة الزمالك لتحقيق الفوز دائما في المباريات الأفريقية.

وأضاف:" المجموعة لم تتحدد فيها ملامح المنافسة حتى الآن بعد مرور جولتين بدور المجموعات".