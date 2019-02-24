رياضة | عاجل.. لاعبو بيراميدز يوجهون رسالة إلى تركي آل الشيخ (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. لاعبو بيراميدز يوجهون رسالة إلى تركي آل الشيخ (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه نجوم فريق بيراميدز رسالة إلي مالك النادي السابق معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، وذلك بعد تصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر وبيع النادي لمستثمر إماراتي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي "بيراميدز" على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه عدد من نجوم فريق بيراميدز ويوجهون رسالة لـ"آل الشيخ" مضمونها: " احنا جايين علشانك ومش هنكمل من غيرك".

وظهر في الفيديو نجوم الفريق، الاكوادوري جون سيفوينتي والبرازيلي كينو وأحمد الشناوي والسوري عمر خربين وعبد الله السعيد ومحمد مجدي أفشة، بالإضافة للمدرب الأرجنتيني رامون دياز.

وكان تركي آل الشيخ أعلن انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر، وأعلن نقل ملكية النادي إلي المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة النادي.