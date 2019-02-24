رياضة | عبد الحفيظ: مباراة الجونة صعبة ولا بديل عن الفوز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبد الحفيظ: مباراة الجونة صعبة ولا بديل عن الفوز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام الجونة في إطار مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

وأضاف عبد الحفيظ في تصريحات خاصة بأن الجهاز الفني هدفه مواصلة تحقيق الانتصارات في مسابقة الدوري، في إطار سعيه للمنافسة على اللقب.

وتابع عبد الحفيظ بأن الأهلي سيواجه منافسا صعبا يقدم مستويات جيدة للغاية في المباريات الأخيرة، ونجح في تحقيق الفوز وحصد 3 نقاط هامة في مباراته الماضية، ويضم جهاز فني محترم ومجموعة مميزة من اللاعبين.

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وأشار مدير الكرة إلى أن جميع مباريات الفريق صعبة ولا يوجد أي مباراة سهلة، وعلينا التركيز في المرحلة المقبلة لمواصلة تحقيق الانتصارات.

وأوضح عبد الحفيظ بأن الجهاز الفني بقيادة مارتن لاسارتي يضع كامل تركيزه في مباراة الغد، ولا يفكر في أي أمور أخرى.

وأتم مدير الكرة حديثه بأن الفريق الأحمر لا بديل أمامه سوى تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، فلا مجال لفقدان أي نقطة للاستمرار في المنافسة على لقب الدوري.