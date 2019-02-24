رياضة | عاجل.. بيراميدز يصدر بيانا بعد قليل بشأن مباراة كأس مصر

يجهز نادي بيراميدز بيانا بعد قليل يتعلق بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بشأن مباراة الفريق في كأس مصر أمام نظيره الأهلي.

وكتبت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"بعد قليل .. بيان مهم يتعلق بمباراة الفريق في كأس مصر".

وكان الأهلي قد أعلن رفضه التام لاستبدال مباراته في الدوري أمام بيراميدز في الكأس، وذلك من خلال القرار الذي أصدره مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وتمسك هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة بفكرة عدم تأجيل مباراة الأهلي وبيراميدز يوم 28 فبراير في دور الـ16 من كأس مصر.

وأكد هاني أبوريدة أنه لن يؤجل مباراة الأهلي وبيراميدز لضرورة إنهاء كأس مصر قبل شهر يونيو من أجل إرسال اتحاد الكرة أسماء الأندية المشاركة في النسخة الجديدة من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وقال هاني أبوريدة: "لا تأجيل لمباراة الأهلي وبيراميدز وإللي عاوز ينسحب يتفضل وسيتم تطبيق اللائحة عليه".

عاجل.. الأهلي ينفي رفض لائحة اتحاد الكرة ويعلن المقاطعة

نفى العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي ما تردد حول رفض القلعة الحمراء اللائحة الجديدة التي طرحها مجلس إدارة اتحاد الكرة والتي من المقرر أن يتم مناقشتها اليوم السبت في اجتماع الجمعية العمومية.

Advertisements

وأكد محمد مرجان في تصريحات خاصة أن كل ما يتردد بشأن هذا الموضوع عار تمامًا من الصحة وليس للنادي الأهلي علاقه به.

وأضاف مرجان على أن مجلس إدارة النادي الأهلي ملتزم بالقرار الذي صدر في الاجتماع الطاريء ١٩-٢-٢٠١٩ والذي ينص على عدم حضور اجتماعات الجبلاية بعد انتهاك اللوائح في اجتماع اتحاد الكرة مع رؤساء الأندية والذي دعا إليه لمناقشة نظام مسابقة الدوري والكأس وتحديد المواعيد الجديدة.

الأهلي والزمالك يتصارعان على عامر عامر حارس الإنتاج

فتح نادي الإنتاج الحربي الباب أمام الأهلي الزمالك للتفاوض على ضم عامر عامر حارس الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وحدد الإنتاج الحربي مبلغ 30 مليون جنيه لبيع عامر عامر في الصيف والذي يتردد أنه وقع للأهلي بينما دخل الزمالك في مفاوضات معه لإفساد الصفقة.

ويقدم عامر عامر مستوى مميزًا مع الإنتاج الحربي جعله مرشحًا للانضمام لمنتخب مصر في شهر مارس المقبل.