اونلاين | مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 24 فبراير (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم الأحد 24 فبراير (نهائي كأس الرابطة الإنجليزية) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحتضن أرضية ملعب ستاد ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية 2019، والتي ستجمع بين تشيلسي ومانشستر سيتي في مباراة ستكشف عن هوية بطل كأس الرابطة الإنجليزية هذا الموسم.

تشيلسي اللندني استطاع أن يتأهل لنهائي كأس رابطة المحترفين بعد أن فاز على توتنهام هوتسبير بركلات الترجيح بأربعة أهداف لهدفين، حيث فاز توتنهام في الذهاب بهدف دون رد، قبل أن يقوم البلوز بتحقيق الفوز في مباراة الإياب بهدفين لهدف، لتكون بطاقة التأهل للمباراة النهائية من نصيب البلوز.

أما فريق مانشستر سيتي فكانت مهمته أسهل من تشيلسي لبلوغ النهائي، الفريق الذي تٌوج العام الماضي بلقب هذه البطولة فاز ذهاباً على فريق بيرتن ألبيون بتسعة أهداف دون رد، قبل أن يفوز عليه في الإياب بهدف دون مقابل.

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وكان الفريقان قد ألتقيا قبل أسبوعين لكن في الدوري الإنجليزي الممتاز، واستطاع السيتي أن يهزم البلوز بستة أهداف نظيفة، مما أعطى السيتي صدارة جدول الترتيب.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي

وعن موعد مباراة نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بين تشيلسي والسيتي فمن المقرر أن تقام المباراة مساء يوم الأحد في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومان سيتي

وسيتم البث الحي والمباشر لمباراة تشيلسي ضد مان سيتي في نهائي كأس رابطة المحترفين الإنجليزية مساء يوم الأحد من خلال قناة Bein SPORTS HD2 بتعليق حفيظ دراجي.