اونلاين | بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري

سيحاول الأهلي تحقيق فوزه الثامن على التوالي وتقليص الفارق مع الزمالك المتصدر عندما يخوض مواجهة صعبة في الجونة بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم، يوم الأحد.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري

استبعد الأوروجويانى مارتن لاسارتى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، 16 لاعباً من قائمة الفريق لمواجهة الجونة غداً، الأحد، ضمن مباريات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدورى الممتاز.

بث مباشر| مشاهدة مباراة الأهلي والجونة اليوم 24 فبراير في الدوري المصري

واستبعد لاسارتى كلا من: حسام عاشور ووليد سليمان ومحمد محمود ومحمد نجيب وعمرو جمال ومحمد الشناوى بسبب الإصابة، وأحمد فتحى ووليد أزارو وأحمد علاء وباسم على وإسلام محارب ومحمد شريف وصالح جمعة وأحمد حمودى وصلاح محسن ومحمود وحيد.

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