اونلاين | Chelsea vs Manchester United بث مباشر.. مباراة (تشيلسي ومانشستر سيتي) 24-2-2019 نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر Chelsea vs Manchester United بث مباشر.. مباراة (تشيلسي ومانشستر سيتي) 24-2-2019 نهائي كأس الرابطة الإنجليزية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواجه نادي مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا، منافسه فريق تشيلسي، مساء يوم الأحد في الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب ويمبلي، ضمن منافسات دور النهائي من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية.

خدمة البث المباشر لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، الأحد، 23 فبراير 2019، الساعة 6:30 مساء. ويمكن مشاهدة مباراة تشيلسي ضد مان سيتي، التي تقام على ستاد "ويمبلي"، على قنوات "بي إن سبورتس". ويلتقي غدا مانشستر سيتي وتشيلسي في نهائي البطولة التي يحمل لقبها السيتي بعد الفوز على أرسنال الموسم الماضي في المباراة النهائية، بثلاثة أهداف نظيفة، ومن يحسم اللقب بين البلوز والسيتيزنز يرفع عدد ألقابه إلى 6 ألقاب، ويصبح رسميا ثاني اكثر نادي يحقق كأس الرابطة بعد ليفربول.

ويسعى تشيلسي للفوز باللقب الاول له مع مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري، خاصة بعد سلسلة النتائج السلبية في الفترة الأخيرة، والخسارة من مانشستر سيتي في الدوري على ملعب الاتحاد بنتيجة 6-0.

ويرغب مانشستر سيتي في بداية الموسم والفوز بالالقاب بشكل مبكر، حيث يواصل الفريق منافسته على جميع البطولات التي يشارك بها، ويتصدر جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، وبفارق الأهداف عن نادي ليفربول.

ويأتي التشكيل المتوقع لنادي مانشستر سيتي :-

حراسة المرمى : ايدرسون.

خط الدفاع : والكر - لابورت - ستونز - زينتشينكو.

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خط الوسط : فيرناندينيو - دي بروين - ديفيد سيلفا - سترلينج - ليروى ساني.

خط الهجوم : سيرجو اجويرو.

بينما يأتي تشكيل تشيلسي المتوقع :-

حراسة المرمى : كيبا.

خط الدفاع : ازبليكوتا - روديجير - ديفيد لويز - ماركوس الونسو.

خط الوسط : جورجينهو - كانتي - باركلي - ويليان.

خط الهجوم : هازارد - هيجواين.

ونجح نادي مانشستر سيتي في تحقيق فوزا صعبا، على نادي أولمبيك ليون الفرنسي، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في مباراة الذهاب من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

بينما تأهل تشيلسي إلى دور ال16 من بطولة الدوري الاوروبي، بعد الفوز ذهابا وإيابا على فريق مالمو السويدي، بنتيجة مجموع المباراتين 5-1.