شكرا لقرائتكم خبر عن "ديربي الغضب".. أسباب الكراهية بين مانشستر يونايتد وليفربول والان مع التفاصيل

موقع الخليج 365_مانشستر يونايتد وليفربول هما أكثر الأندية الإنجليزية شعبية ونجاح تاريخيًا، ولا يقترب منهم سوي أرسنال لكن بفارق كبير.

ويمتلك كلا الفريقين مشاعر كراهية كبيرة تجاه الأخر علي كل المستويات، سواء علي مستوي اللاعيبين أو الجماهير، أو حتي شعب كلا المدينتين.

وتشهد كل فترة زمنية سيطرة فريق منهم علي الكرة الإنجليزية، فتعد فترة السبيعنات والثمانينات من القرن الماضي هي الفترة الأنجح في تاريخ الريدز، والتي صنع فيها المدرب "بوب بيزلي" الجزء الأكبر من تاريخ العملاق لإنجليزي، بينما منذ عام 1989 وانتهاء فترة الثمانينات وتراجع ليفربول بشكل مريب وتولي زعامة إنجلترا مانشستر يونايتد تحت قيادة الرجل الأعظم في تاريخ الشياطين الحمر "السير أليكس فيرجسون".

وتطلق علي هذه المباراة "ديربي الغضب" لشدة الكراهية بين الفريقين.

ويرصد الخليج 365 اسباب هذا الصراع التاريخي من جميع الزوايا.

1_ زعامة إنجلترا كرويًا:

يعد صراع الزعامة والعراقة بين الفريقين أحد أهم أسابا العدواة التاريخية بين الفريقين، فكلا من الفريقين يري نفسه الأفضل، حيث يفتخر مشجعين الشياطين الحمر بأنهم هم أكُر الأندية الإنجليزية تتيويجًا بالدوري الإنجليزي ب 20 مرة مقابل 18 مرة للريدز، بجانب السخرية من عدم فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي منذ موسم 1988\1989، "قبل ولادة صلاح"، بينما يفتخر مشجعين الريدز بكونهم أكثر الأندية الإنجليزية تحقيقًا للقب دوري أبطال أوروبا 5 مرات مقابل 3 مرات للغريم التقليدي.

2_ تبادل الجلوس علي عرش إنجلترا

تاريخيًا لا يوجد فريق سيطر علي إنجلترا أكثر من مانشستر يونايتد وليفربول، ولكن كلا منهم صنع مجده في حقبة زمنية معينة.

فمانشستر يونايتد بدأ في كتابة التاريخ منذ بداية القرن الماضي، حيث فاز بأول ألقابه عام 1908 ثم 1911، ثم ابتعد عن الساحة فترة كبيرة قدرت بحوالي 40 عامًا، ثم عاد من جديد وفاز ب 3 بطولات للدوري في 6 سنوات، ثم توقف قطار الفريق بسبب حادثة ميونخ الشهيرة، قبل أن يعود ويحقق الدوري مرتين في الستينات وأيضًا أول بطولة أوروبية لفريق إنجليزي عام 1968، بينما صنع مانشستر يونايتد الجزء الأكبر من تاريخه منذ بداية التسعينات مع العراف "فيرجسون" حيث فاز ب 13 لقبًا للبريمرليج وبطولتين دوري أبطال أوروبا.

أما ليفربول فقد بدأ أيضًا مبكرا حيث حقق لقبين في العقد الأول من القرن الماضي، ولقبين متتالين في العقد الثاني، ليغيب عن الساحة 24 عامًا ليعود ويحقق بطولة أخري، قبل الغياب 17 عامًا لكي يستطيع تحقق لقبين في الستينات، قبل تحقيق 11 بطولة في فترة السبعينات والثمانينات أخرهم سنة 1989، وحقق أيضًا خلال هذه الفترة 4 بطولات أوروبية.

3_ النتائج الكارثية:

في أواخر القرن ال19 تمكن ليفربول من هزيمة مانشستر يونايتد بسباعية مقابل هدف وحيد، وجاء الرد سريعًا من مانشسنر يونايتد في نفس الموسم بهزيمة ليفربول بخماسية مقابل هدفين، ليعم الهدوء فترة طويلة بعدها حوالي 80 عامًا ليقرر مانشستر يونايتد تعكير صفو الريدز بهزيمتهم في نهائي كأس الاتحاد عام 1977، وتعد هذه المباراة أول نهائي هام بين الطرفيين، ويعود ليفربول بعدها ب 6 سنوات ليثأر من الشياطين الحمر بالفوز في النهائي أيضًا لكن هذه المرة في بطولة "كارلينغ كب".

السخرية من حادث ميونخ :

تعتبر هذه الحادثة هي القشة التي قسمت ظهر البعير.

تعرض فريق مانشستر يونايتد لحادث مرير بتحطيم طائرته وهي في الجو بعد عودته من مباراة في "بلغراد"، ليموت 8 لاعبيين من الفريق فضلًا عن الجهاز الإدارى والمشجعين والصحفيين، فقد وصفت بأبشع الكوارث الرياضية علي الإطلاق، حيث بدأ مشجعين ليفربول في التهكم والسخرية من قتلي مانشستر يونايتد بل وصنعوا الأهازيج الساخرة من الحادث.

وعن هذا الحادث قال أسطورة ريال مدريد "دي ستيفانو" :"لولا كارثة ميونخ لما تزعمنا أوروبا"، وذلك بسبب قوة هذا الجيل الرهيبة والتي كان يخشاه أي فريق في ذلك التوقيت، حيث اعتبره البعض هو الجيل الأقوي في تاريخ الشياطين الحمر.

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وفي نفس السياق عرض نادي ريال مدريد الإسباني علي نظيره الإنجليزي، أن يرسل نجمه الأول "دي ستيفانو" إعارة إلي الفريق الإنجليزي حتي يستعيد الفريق توازنه.

أما بالنسبة لليفربول فقد تعرض لكارثة أبشع عام 1989 أثناء مباراة للفريق في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي في ملعب "هيلزبره"، حيث انهار مدرج فجأة وأدي ذلك إلي وفاة 96 مشجعًا، وقد استغل جماهير مانشستر يونايتد هذه الحادثة في الرد علي ما فعلته جماهير ليفربول سلفًا السخرية من كارثة ميونخ.

الصراع التجاري :

كانت مدينة مانشستر هي أكثر المدن استعمالًا للقطن، بينما كانت مدينة ليفربول هي أقرب ميناء لمانشستر، وخلال هذه الفترة كانت مدينة مانشستر مركز عالمي لتجارة القطن، لكن المواد الخام كانت تجلب من ليفربول، إلي الأن الوضع هادي مثل الوضع بين أي مدنتين بينهما مصالح تجارية، لكن وبدون أي مقدمات مدينة ليفربول بفرض رسوم باهظة علي المواد الخام المستخدمة في انتاج القطن، فقام شعب مانشستر بحفر قناة مائية مكنتهم من استيراد المواد الخام دون المرور بليفربول، الأمر الذي أدي إلي تدهور الوضع الإقتصادي بمدينة ليفربول حيث زادت نسبة البطالة بشكل مبالغ فيه، حيث قال بعض المؤرخون أن شعب ليفربول كان بأكمله لا يعمل، ومن هنا بدأت العداوة بين المدنتين رغم ان المسافة بينهم فقط 30 ميلًا فقط.

دليل علي الكراهية:

لم ينتقل أي لاعب بين الناديين في انتقال مباشر سوي 9 مرات فقط، أخرها عام 1964 أي قبل 55 عامًا.

لا يقام هذا الديربي في الليل تجنبًا للشغب الجماهيري.

قال لى شارب لاعب مانشستر يونايتد السابق : "ليس الأمر مجرد ناديين، بل إنه ذو صلة بمدينتين، وتاريخ مذهل، ناديين يظن كل منهما أنه الأعظم شأنًا فى العالم،ولهذا فإن للموضوع علاقة بالكبرياء والأنفة".



السير أليكس فيرجسون : "التحدي الأكبر بالنسبة لي هو إزاحة ليفربول عن عرش إنجلترا، والقضاء عليه في عقر داره".



السير أليكس فيرجسون : بعد طرد أحد لاعبيه أمام ليفربول في 1988 في أنفيلد ، "الأندية تعود من أنفيلد مختنقة بقيئها وتعض ألسنتها وكل ذلك بسبب الأداء التحكيمي".

روني، "الفتى الذهبي" للشياطين الحمر الذي قال ذات مرة: "لقد نشأت كمشجع لإيفرتون، عائلتي كلها تشجع إيفرتون، كما ترعرعت على كره ليفربول، وهذا لن يتغير أبدًا".

جيرارد : "تعلمت أن أكره مانشستر يونايتد، كان ذلك في أدمغتنا وقلوبنا كمشجعين لليفربول، قميصهم هو الوحيد الذي لن أسمح بوجوده في منزلي، لدي مجموعة كبيرة من القمصان التي تبادلتها مع لاعبين، لكن لا يوجد أي قميص لمانشستر".

رفعت جماهير ليفربول في إحدى المباريات عام 2003بينهما لوحة كتب عليها "لا تقصفوا العراق.. اقصفوا مانشستر".

أوين : بعد الانضمام لمانشستر يونايتد " جئت إلي هنا للفوز بالدوري، إذا لم تستطع هزيمتهم.. انضم لهم".

جاري نيفيل :"لا أحتمل ليفربول ،لا أحتمل سكانها ولا أي شيء له علاقة بها".

جاري نيفيل " لو أمتلكت قنبلة لقمت برميها علي ليفربول".