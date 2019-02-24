شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خيالي من الإنتر لتجديد عقد إيكاردي والان مع التفاصيل

الخليج 365- تقدم مجلس إدارة نادي إنتر ميلان الإيطالي بعرض مغري للغاية تجاه مهاجمه الأرجنتيني ماورو إيكاردي من أجل إبقاء ابن التانجو داخل أسوار السان سيرو ولمدة أربع سنوات كاملة, حيث يتمسك رئيس النيراتزوري في استمراره معهم لمواسم أكثر.

ونشرت صحيفة "كورييري ديلو سبورت" الإيطالية على صفحاتها الأولى, ان النادي الإيطالي تقدم بعرض لإيكاردي لتجديد عقده لمدة أربع مواسم قادمة بملغ قدره 7.37 مليون دولار, أي ما يقارب ستة ونصف مليون يورو, الأمر الذي سيجعل اللاعب الأعلى أجراً بين زملاؤه, وفي المرتبة الثالثة في الكالتشيو خلف البرتغالي كريستيانو رونالدو مواطنه الأرجنتيني ديبالا.

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وذكرت الصحيفة ان واندا نارا زوجة اللاعب ووكيلة أعماله طلبت مبلغ مالي يقدر بـ 11.3 مليون دولار, أي ما يعادل عشر ملايين من اليورو من أجل الموافقة على تجديد عقد الأرجنتيني ليستمر مع النادي الإيطالي حتى 2023.

الجدير بالذكر أن العديد من الخلافات نشأت بين اللاعب وناديه بعد تجريده من شارة القيادة نتيجة لسلوكه السيء مع الجماهير وزملاؤه داخل غرفة خلع الملابس, ابتعد من بعدها إيكاردي عن المشاركة مع الفريق.