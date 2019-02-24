من هو أمير طعيمة.. ولماذا انقلب على الخطيب؟

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يعتبر أمير طعيمة واحدا من أهم الشعراء المصريين في العشرين عامًا الأخيرة، وقدم أعمالًا ناجحة كثيرة لأهم نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي، كان أبرزها مع النجم عمرو دياب

تحرير:سعد الدين محمود ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:١٦ م

أثار الشاعر أمير طعيمة جدلًا جماهيريًا كبيرًا مساء اليوم السبت، بعد المنشور الذي هاجم من خلاله منتقديه من جمهور النادي الأهلي، ردًا على ما تعرض له من تطاول وفقًَا لوصفه، في تعليقات بعض المشجعين على منشوراته عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك». وقال طعيمة، إن تعليقات جمهور الأهلي على رأي فني قام بنشره كانت بعيدة عن الاحترام وهو ما دفعه للتعليق، قائلًا: «أنا حاليًا مابكرهش في حياتي قد الأهلي طالما ده جمهوره، هاتقولي قلة؟ هاقولك رغم إن مافيش تعليق واحد محترم، بس حتى لو قلة يغوروا بناديهم».

غضب الشاعر الغنائي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا ندمه واعتذاره عن أغنية نادي المبادئ التي أهداها لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حملته بالانتخابات الأخيرة، والتي غناها المطرب لؤي، ليطرح بعض الأسئلة نجيب عنها في السطور التالية.. من هو أمير طعيمة؟ أمير طعيمة هو واحد من أهم الشعراء

غضب الشاعر الغنائي لم يتوقف عند هذا الحد، حيث أعلن أيضًا ندمه واعتذاره عن أغنية نادي المبادئ التي أهداها لمحمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، في حملته بالانتخابات الأخيرة، والتي غناها المطرب لؤي، ليطرح بعض الأسئلة نجيب عنها في السطور التالية.. من هو أمير طعيمة؟ من هو أمير طعيمة؟ أمير طعيمة هو واحد من أهم الشعراء المصريين في العشرين عامًا الأخيرة، وقدم أعمالًا ناجحة كثيرة لأهم نجوم الأغنية في مصر والوطن العربي، كان أبرزها مع النجم الكبير عمرو دياب، الذي بدأ مشواره من خلاله في عام 2000 بأغنيتين من كلماته في ألبوم تملي معاك، وتوالت بعدها الأعمال التي حملت اسم الشاعر الشاب، وواصل نجاحاته حتى الأيام القليلة الماضية في أهم أغنيات النجمة أنغام بألبومها الأخير، ومن قبلها ألبوم محمد حماقي منذ أسابيع. Advertisements أهلاوي؟ أهلاوي؟ لم يعلن أمير طعيمة في وقت سابق أهلاويته، لكنه أكد منذ فترة عشقه لرئيس النادي محمود الخطيب، واحترامه للأهلي وجماهيره، وقام بإهداء أغنيته أهلي المبادئ للجمهور معلقًا: «إهداء لجماهير الأهلي العظيمة».

وهو نفس ما أكده في منشوره اليوم، حيث كتب: «الناس كلهم عارفين إني مش أهلاوي ولا زملكاوي وإن كان احترامي للأهلي ككيان احترام كبير، وعشان تفهموا اللي هاقوله كويس لازم تدخلوا على صفحتي الرسمية وتشوفوا تعليقات جمهور الأهلي المحترم». لماذا انقلب على الخطيب؟ لماذا انقلب على الخطيب؟ بالإضافة إلى أغنية «أهلي المبادئ» التي غناها المطرب لؤي، قبل انتخابات النادي الأهلي الأخيرة، والتي أهداها لمحمود الخطيب، كما أشار، كان أمير طعيمة من أكثر الداعمين لـ«بيبو» في الانتخابات، وهو ما أظهره في عدد من التعليقات عبر صفحته، كان أبرزها في اليوم التالي للانتخابات، حيث كتب خلال نشره للأغنية: «هانت يا بيبو». انقلاب أمير طعيمة على الخطيب، وإعلانه الندم والاعتذار عن تلك الأغنية، جاء بسبب الإهانات التي يتعرض لها على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، من جماهير الأهلي والمؤيدين لمحمود الخطيب، بسبب علاقته مع المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، وقيام الأخير بتوجيه الشكر لطعيمة في بيان رسمي أمس الجمعة بعد إعلان سحب استثماراته من الرياضة المصرية. واشتعلت الأزمة أمس الجمعة، بعدما نشر أمير طعيمة عبر حسابه صورة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، مدافعًا عنه قائلًا: «فيما يخص الإشاعة أن هيئة الترفيه برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ فسخت تعاقداتها الفنية الموضوع ده غير صحيح». وأضاف: «هاقول تاني وتالت واللي مش عاجبه هو حر: الراجل ده لا يحمل لمصر ولشعبها إلا كل حب وتقدير، وخلافه كان مع مجموعة محددة من الأشخاص وبناء على تجربة سيئة وناقشت الموضوع ده قبل كده». ولم يلق دفاع طعيمة عن آل الشيخ، قبولًا لدى جماهير النادي الأهلي، التي فتحت النار عليه في التعليقات، على خلفية الأزمة المشتعلة منذ فترة بين رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ومجلس إدارة القلعة الحمراء، وهو ما دفعه للإعلان عن كرهه للنادي الأحمر.

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