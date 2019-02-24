انت الان تتابع نكشف شرط الأهلي الجزائي في عقود المعارين للجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:أحمد سعيد ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ م
حسم الجهاز الفني لفريق الجونة بقيادة حمادة صدقي، قراره حول مشاركة خماسي الفريق الساحلي المُعار من صفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، في مباراته أمام الفريق الأحمر المُقرر لها غدًا الأحد، ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من عمر مسابقة الدوري الممتاز. وأبلغت إدارة نادي الجونة، حمادة صدقي فشل المفاوضات الودية التي كان يقودها نادر شوقي مدير الشركة المسؤولة عن إدارة فريق الجونة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وأمير توفيق مدير التعاقدات بالقلعة الحمراء.
وعلمت "التحرير" تفاصيل العقد المُبرم بين إدارتي الأهلي والجونة، حيث نص التعاقد على عدم مشاركة خماسي الأحمر في أي مباراة أمام الأهلي، وفي حالة مشاركتهم يتم دفع شرط جزائي قيمته 2 مليون جنيه مصري، في حالة مشاركة أي لاعب. من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء أرسلوا خطابا رسميا
وعلمت "التحرير" تفاصيل العقد المُبرم بين إدارتي الأهلي والجونة، حيث نص التعاقد على عدم مشاركة خماسي الأحمر في أي مباراة أمام الأهلي، وفي حالة مشاركتهم يتم دفع شرط جزائي قيمته 2 مليون جنيه مصري، في حالة مشاركة أي لاعب.
من جانبه كشف مصدر بالنادي الأهلي أن مسؤولي القلعة الحمراء أرسلوا خطابا رسميا لنادي الجونة، يرفضون فيه مشاركة الخماسي في مباراة الأهلي، وتضمن الخطاب تمسك الأهلي بضرورة احترام العقود وإلا سيتم تطبيق الشرط الجزائي وبناء عليه قرر حمادة صدقي استبعاد كل من أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار وإسلام جابر من قائمة المباراة.
وحاول نادر شوقي التوصل إلى اتفاق ودي يسمح بمشاركة الخماسي، في مباراة الأهلي خاصة أنهم ضمن القوام الأساسي الذي يعتمد عليه حمادة صدقي منذ توليه مهمة تدريب الفريق، إلا أن كل المحاولات باءت بالفشل.
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