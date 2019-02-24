انت الان تتابع بيراميدز ساخرًا من الأهلي: متتأخروش علينا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٥٧ م
بعدما انتظر الجميع نادي بيراميدز، الذي نوه بصدور إعلان بيان، بشأن مواجهة كأس مصر التي تقام يوم الثامن والعشرين من شهر فبراير الجاري، بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره بيراميدز، ضمن مواجهات دور الستة عشر من منافسات المسابقة المحلية، فاجأ الأخير الجميع، بعدما نشر عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بيانًا سخر فيه من الأهلي، الذي أعلن عن رفضه القاطع خوض المباراة المقبلة أمام بيراميدز باعتبارها في كأس مصر، ونصه: "في انتظاركم يوم 28 فبراير في الملعب.. متتأخروش".
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وقررت إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري. بعدها أصد الأهلي بيانا جاء نصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة
كانت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، قد أعلنت عن التعديل الجديد في مواعيد بعض مباريات الدوري الممتاز وبطولة كأس مصر، وقررت إقامة مباراة الأهلي مع بيراميدز في دور الـ16 من بطولة كأس مصر يوم 28 فبراير الجاري.
بعدها أصد الأهلي بيانا جاء نصه "الرفض القاطع لاستبدال أية مباراة للأهلي في بطولة الدوري بمباراة أخرى في مسابقة الكأس استجابة لضغوط أي طرف، خاصة وأن اتحاد الكرة هو الذي أعد جدول الدوري بنفسه دون تدخل من أية جهة وهو الأولى بالالتزام بجدوله والحفاظ على ثوابته قبل الأندية)، وتم إخطار اتحاد الكرة بهذا القرار في 10-2-2019 قبل إجرائه أي تعديلات جديدة على جدول الدوري.— Pyramids F.C. (@pyramidsfc)
بانتظاركم في كأس مصر يوم 28 😉🏆🇪🇬 pic.twitter.com/e1nDkDxybd— Pyramids F.C. (@pyramidsfc) February 23, 2019
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