انت الان تتابع مفاجأة.. بيراميدز يعلن عودة ملكيته لتركي آل الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:سعد الدين محمود ٢٤ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ ص
في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن نادي بيراميدز، عن قرار المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، بإعادة الاستحواذ على حصته في النادي مجددًا، والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية مهما كانت المصاعب والتحديات. وأصدر نادي بيراميدز بيانًا عبر الحساب الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أكد خلاله «تحمل آل الشيخ» كل ذلك احترامًا وتقديرًا لجميع الشخصيات الاعتبارية الرياضية ولسالم الشامسي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي ومنسوبي النادي وجمهوره.
وأشار البيان إلى أن الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وعددا من الإعلاميين طالبوا تركي آل الشيخ بالعدول عن قراره طوال الساعات الماضية. وأعلن بيراميدز في وقت سابق، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في
وأشار البيان إلى أن الشامسي واللاعبين والجهاز الفني للفريق الأول وعددا من الإعلاميين طالبوا تركي آل الشيخ بالعدول عن قراره طوال الساعات الماضية.
وأعلن بيراميدز في وقت سابق، نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية استثمارات المالك السابق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية في مصر.
كان لاعبو بيراميدز قد وجهوا رسالة لتركي آل الشيخ، مالك النادي، طالبوه خلالها بالعودة للنادي بعد إعلانه نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري المصري، بعد الطفرة التي حدثت مؤخرًا، جاء ذلك من خلال فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاعبي الفريق يطالبون بعودة آل الشيخ، حيث بدأها جون سيفوينتي مهاجم الفريق، قائلًا: "لقد جئنا هنا من أجلك ولن نُكمل من غيرك".
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