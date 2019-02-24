انت الان تتابع زوجة أمير طعيمة لجماهير الأهلي: مفيش تربية ولا أخلاق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٠٢ م

ردت الفنانة جيني طعيمة، زوجة الشاعر الغنائي أمير طعيمة، على جماهير الأهلي، التي شنت هجومًا على زوجها، الذي أعلن كرهه للنادي الأهلي، وندمه على دعم الخطيب بأغنية "نادي المبادئ"، بسبب الشتائم التي وجهت له، جاء ذلك عبر صفحتها الشخصية، عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلة: "لما توصلوا راجل طول عمره سيرته عطرة وبيحترم الصغير قبل الكبير والفقير قبل الغني والضعيف قبل القوي وأنا شخصيا عشت معه تحت سقف واحد واتعلمت منه كتير عن احترام الغير واحترام النفس، ياما اختلفت معاه ولسه هنختلف، لكن لا عمري سمعته بيسب ولا بيشتم ولا متلون".

وواصلت: "وطني حتى النخاع لدرجة إني ياما عملت مشاكل بسبب مواقفه مع ناس من وجهة نظري حقيرة، والزمن أثبت ده، وهو كان بيقول لأ الصديق وقت الضيق...!". وأضافت: "لما توصلوا راجل ما بيبخلش على حد بوقت ولا مجهود عشان يمتعكوا على حساب بيته وولاده، ويتشتم وهو مش طرف في منازعات ولا بيشجع لا أهلي ولا زمالك ولا فريق