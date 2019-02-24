انت الان تتابع لاعبو بيراميدز لتركي آل الشيخ: مش هنكمل من غيرك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ١١:٣١ م

وجه لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، رسالة لتركي آل الشيخ، مالك النادي، طالبوه خلالها بالعودة للنادي بعد إعلانه نقل ملكيته إلى المستثمر الإماراتي سالم الشامسي، والعودة لاستكمال مسيرة الفريق في الدوري المصري، بعد الطفرة التي حدثت مؤخرًا، جاء ذلك من خلال فيديو نشره النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك للاعبي الفريق يطالبون بعودة آل الشيخ، حيث بدأها جون سيفوينتي مهاجم الفريق، قائلًا: "لقد جئنا هنا من أجلك ولن نُكمل من غيرك".

من جانبه قال أحمد الشناوي حارس مرمى الفريق: "إحنا جايين عشانك، مش هنكمل من غيرك"، وردد نفس الرسالة كل من كينو وعبد الله السعيد وعمر خربين وعمر جابر ومحمد مجدى "قفشة"، الذي أضاف قائلًا: "أنا أحبك بشكل شخصي". كما ظهر الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق، ويتحدث المُترجم قائلا: "المشروع جديد

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