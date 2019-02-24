انت الان تتابع مبابي يواصل تحطيم الأرقام القياسية في الدوري الفرنسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:علي الزيني ٢٣ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ م

واصل النجم الفرنسي كيليان مبابي لاعب فريق باريس سان جيرمان، تألقه مع فريق العاصمة، بعدما سجل هدفين في شباك أولمبيك نيم، مساء اليوم السبت، قاد بهما فريقه للفوز بثلاثية نظيفة ضمن مواجهات الجولة السادسة والعشرين من منافسات دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى 22 هدفًا في صدارة هدافي المسابقة المحلية، ويرتقي رصيده إلى 44 نقطة في صراع الحذاء الذهبي، ويواصل ملاحقة ليونيل ميسي نجم فريق برشلونة الإسباني على صدارة جدول ترتيب المتنافسين على الفوز بالحذاء الذهبي.

وأصبح مبابي أصغر لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي الممتاز يسجل 50 هدفًا، بعمر 20 عامًا وثلاثة أشهر متفوقًا على يانيك ستوبيرا أسطورة فريق تروا، الذي وصل إلى 50 هدفًا، عندما كان عمره 21 عامًا و11 شهرًا وتسعة أيام، وجبريل سيسيه، الذي أحرز 50 هدفاً مع نادي أوكسير، حينما وصل إلى سن 22 عامًا وشهر و22 يومًا، بحسب

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