الامارات | يوسف جابر: المربع الذهبي هدف بني ياس في الموسم الحالي

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف جابر: المربع الذهبي هدف بني ياس في الموسم الحالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق بني ياس وظهيره الأيسر، يوسف جابر، أن هناك عوامل عدة، كانت وراء تألق الفريق هذا الموسم، وتحقيقه نتائج جيدة، وتقديمه لعروض متميزة في بطولتي دوري وكأس الخليج العربي حتى الآن، مشيراً إلى أنه كان يتوقع احتلال الفريق لمركز متقدم في جدول ترتيب بطولة الدوري، على الرغم من أن الفريق عائد من دوري الدرجة الأولى، وكان يحتاج لبعض الوقت، من أجل العودة إلى سابق مستواه قبل هبوطه من دوري المحترفين في الموسم قبل الماضي، لافتاً إلى أن هناك مؤشرات ظهرت في الأفق، خلال المعسكر الخارجي الذي أقامه الفريق الصيف الماضي، استعداداً للموسم الحالي، كانت وراء تألق الفريق هذا الموسم، مؤكداً أن الوصول إلى المربع الذهبي في مسابقة الدوري، هدف بني ياس في الموسم الحالي. وتحدث يوسف جابر، لـ«الإمارات اليوم»، عن طموح بني ياس هذا الموسم، وقدرة السماوي على تحقيق كل تطلعات جماهيره هذا الموسم:

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