الامارات | السنغالي ماني يتوعّد مان يونايتد بالهزيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن السنغالي ماني يتوعّد مان يونايتد بالهزيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه مهاجم ليفربول، السنغالي ساديو ماني، تحذيراً شديداً لمان يونايتد، متوعداً إياه بالهزيمة في قمة الجولة 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم، على استاد أولد ترافورد، معقل الشياطين، وقال في تصريحات صحافية إن الفريق يأمل في الانفراد من جديد بصدارة الدوري، حيث يحتل المركز الثاني حالياً بفارق الأهداف فقط خلف مانشستر سيتي.

وتابع ماني: بالطبع كل لاعب يحلم بخوض هذا النوع من المباريات، وبالطبع يتمنى الفوز. وأضاف: الجميع يعرف أن المواجهات أمام يونايتد دائماً ما تكون صعبة، ولكننا نتمتع بالثقة، وأعتقد أن بإمكاننا تجاوز المواجهة. سنخوض المباراة ونقدم كل ما لدينا من أجل الفوز. وتابع: كل مباراة أمامنا الآن تحظى بأهمية كبيرة للغاية. ندرك هذا، لذلك سنركز في كل مباراة على حدة.