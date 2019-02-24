الامارات | يوسف ميرزا يحرز لقب بطولة الإمارات للدراجات

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف ميرزا يحرز لقب بطولة الإمارات للدراجات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من تتويج ميرزا. من المصدر

فاز الدراج يوسف ميرزا بلقب بطولة الإمارات للدراجات فردي ضد الساعة، والتي نظمها اتحاد الدراجات صباح أمس في منطقة الحمرية لمسافة 40 كم، وبمشاركة 11 دراجاً من مختلف أندية الدولة. ونجح ميرزا في قطع مسافة السباق في 51:50 دقيقة، ويأتي ذلك ضمن منتخب الإمارات للمشاركة في طواف الإمارات الذي ينطلق اليوم.

وحل في المركز الثاني جابر المنصوري من شباب الأهلي بزمن 52:53:29 دقيقة، وزميله أحمد المنصوري بزمن 52:52 دقيقة.

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وفي سباقات أخرى نظمها الاتحاد، أول من أمس، في الحمرية أيضاً لفئات الناشئين والإناث لمسافة 40 كلم والأشبال لمسافة 20 كلم والبراعم لمسافة 10 كلم، فاز ستورم بينجامين من النصر بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني لانسي لوماويناي من نادي النصر أيضاً، أما المركز الثالث، فكان من نصيب عبدالله جاسم من نادي العربي.

وفي فئة الإناث فازت طرفة محمد من نادي أبوظبي بالمركز الأول، ثم صفية مختار في المركز الثاني من نادي أبوظبي أيضاً، وثالثة شيخة عيسى من نادي النصر، أما في فئة الأشبال فجاء أولاً مايد حسين قاسم من شباب الأهلي بزمن 35:13 دقيقة، ثم ثانياً عيد الشامسي من الحمرية، وفي المركز الثالث محمد خميس من شباب الأهلي دبي.

وفي فئة البراعم أحرز اللقب علي أحمد من نادي الشارقة بزمن 22:10 ثواني، وفي المركز الثاني سلطان الشامسي من الحمرية، أما الثالث فعاد لمحمد حميد من نادي أبوظبي.