الامارات | آل رحمة: دورة الشركات عزّزت أهمية دبي مدينة تنبض بالحياة والسعادة

شكرا لقرائتكم خبر عن آل رحمة: دورة الشركات عزّزت أهمية دبي مدينة تنبض بالحياة والسعادة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - 1100 موظف شاركوا في البطولة. من المصدر

أكد الأمين العام المساعد لمجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، أن إقامة النسخة الأولى لدورة «الألعاب الرياضية للشركات»، التي تقام ضمن المبادرات التي اعتمدها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، تتسق مع أهداف المجلس بالوصول إلى كل شرائح المجتمع، وجعل دبي مدينة تنبض بالحياة والسعادة.

وقال في تصريحات صحافية: «الوصول إلى شرائح الموظفين وجعلهم يمارسون الرياضة على صعيد تنافسي فكرة رائعة، يجب أن نُشيد بالقائمين عليها وفي مقدمتهم شركة كوربوريت سبورتس، المُنظمة للحدث، فوجود 1100 موظف ينتمون إلى 47 دولة، ممن يقيمون على أرض دولة الإمارات، يعكس قناعة هذه الفئة بأهمية الرياضة كوسيلة للحفاظ على الصحة ودافع تحفيزي للإنتاج».

وأضاف: «لقد تحولت الفكرة إلى أولمبياد مصغر، فوجود 18 مسابقة مختلفة يهدف للوصول إلى الرغبات الرياضية التي يعشقها موظفو الشركات المشاركة، وعزز من إقامة كل هذه الرياضات وجود المرافق والمنشآت الحديثة والمتنوّعة التي يضمها موقع الحدث».

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وكانت منافسات اليوم الأول لدورة الألعاب الرياضية للشركات، قد حفلت بإقامة 18 مسابقة للألعاب الجماعية والفردية، مع المشاركة الكبيرة في المنافسات الفردية.

وشهدت الألعاب الجماعية توزيع المشاركين على 443 فريقاً، بواقع 252 فريقاً لمسابقات الرجال و59 فريقاً للسيدات و132 فريقاً مختلطاً.

وتنافست هذه الفرق في مسابقات، السباحة، التسلق، الريشة الطائرة، تحدي اللياقة، كرة القدم المصغرة، الكرة الطائرة الشاطئية، بناء الفريق، كرة السلة، التنس، كرة القدم، البادل تنس، ألعاب القوى، كرة الطاولة والكريكيت.

وبرز في منافسات الدورة البريطاني إيان من المستشفى السعودي الألماني، الذي شارك رفقة زملائه في المنافسات ليتحدى إتمامه عامه الـ60، ويكون المشارك الأكبر سناً في الألعاب الرياضية، حيث وجد في مسابقة كرة القدم.