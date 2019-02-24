الامارات | عجمان يستعيد ذاكرة الانتصارات

شكرا لقرائتكم خبر عن عجمان يستعيد ذاكرة الانتصارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لاعبو عجمان يحتفلون بالفوز على الفجيرة. من المصدر

عاد عجمان إلى سكة الانتصارات، بعد تغلبه على الفجيرة بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما أمس، على استاد راشد بن سعيد في عجمان، لحساب الجولة 16 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ولم يعرف البرتقالي طعم الفوز في آخر خمس مباريات خاضها في المسابقة، وتحديداً منذ الجولة العاشرة، حينما فاز على الوصل بهدفين دون رد، ورفع عجمان رصيده إلى النقطة 23 في المركز السابع.

فبعد أن استعصت الأهداف عليه في الشوط الأول، تمكن عجمان في الحصة الثانية من تسجيل ثلاثة أهداف حملت توقيع السنغالي ثيام (64)، وعلي محمد شاكر (69)، والبرازيلي، فاندر فييرا (75).

في المقابل، لم يتمكن مدرب الفجيرة، الدكتور عبدالله مسفر، للمباراة الثانية على التوالي من إنقاذ فريقه بعد أن خسر من الجزيرة بخماسية نظيفة في الجولة 15، ليزداد وضع الفجيرة سوءاً في جدول المسابقة، بعد أن تجمد رصيده عند 13 نقطة.

ولقي عجمان صعوبة في زيارة شباك الحارس عبدالله التميمي خلال الشوط الأول، على الرغم من أن البرتقالي سنحت له سبع فرص مُحققة للتسجيل على مدار الـ45 دقيقة.

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وكانت أولى الفرص الضائعة من اللاعب ثيام، حينما انفرد بالحارس بعد ضرب مصيدة التسلل، لكن حارس الفجيرة تصدى للعبة ببراعة (5). وواصل أصحاب الأرض ضغطهم على فريق الفجيرة الذي تراجع لاعبوه للخلف بشكل مبالغ فيه، وأضاع ثيام فرصة أخرى وهو داخل الصندوق، مسدداً بمحاذاة القائم القائم الأيسر.وسنحت فرصة واحدة للفريق الضيف خلال هذا الشوط، عن طريق مهند خميس، الذي هدد مرمى علي الحوسني، بتسديدة مرت برداً وسلاماً (27).

ومع الشوط الثاني، عاندت الكرة ثيام مجدداً، من أول فرصة للفريق البرتقالي، اذ انفرد بالمرمى، وخرج التميمي من مرماه في توقيت مناسب ليحافظ على نظافة شباكه (47).

وجاء الدور على فييرا ليُهدر هو الآخر فرصة مُحققة على فريقه لإحراز هدف التقدم، حينما استغل كرة مهداة من زميله ثيام علت العارضة بقليل (58).

وانفك أسر ثيام مع شباك الفجيرة، حينما نجح في استغلال توزيعه مثالية من فاندر فييرا انقض عليها قبل المدافعين وأودعها داخل المرمى.

بعدها مباشرة استغل المدافع محمد علي شاكر، ارتباكاً أمام المرمى، ووضع الكرة في وسط زحام من دفاع الفجيرة الذي لم ينجح في إبعاد اللعبة المرتدة من الحارس.

وانفتح دفاع الفجيرة أمام الهجوم المتواصل، حيث تمكن فييرا من وضع بصمته في شباك التميمي، بعد حوار إيجابي بينه وبين زميله ثيام الذي أهداه تمريرة سحرية لم يجد صعوبة من تسجيلها.