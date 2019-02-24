شكرا لقرائتكم خبر عن تركي آل الشيخ يستعيد حصته في بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، إعادة الاستحواذ على حصته في نادي بيراميدز، بعد يوم واحد من الإعلان عن نقل ملكية النادي إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.
وذكر النادي في بيان عبر حسابه على «فيس بوك»، منتصف ليل السبت: «قرر المستشار تركي آل الشيخ إعادة الاستحواذ على حصته والاستمرار في دعمه كأحد الأندية التي ستضيف للرياضة المصرية».
كان مالك النادي أعلن انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي، وتصفية جميع استثماراته الرياضية في مصر، الجمعة، قبل أن يتراجع في قراره «بناء على ضغط اللاعبين والمالك الجديد»، حسب البيان.
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