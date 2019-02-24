شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز لـ الأهلي: «بانتظاركم في الكأس 28 فبراير.. ما تتأخروش علينا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وجه نادي بيراميدز رسالة إلى نادي الأهلي، منتصف ليل السبت، جاء فيها «بانتظاركم يوم 28 في الملعب، ما تتأخروش علينا»، في إشارة إلى مواجهة الدور ثمن النهائي من بطولة كأس مصر.

كان اتحاد الكرة أجل مواجهة الفريقين في الدوري إلى 18 إبريل بدلا من 28 فبراير، بناء على طلب بيراميدز، وقرر إقامة مواجهة الدور ثمن النهائي لكأس مصر 28 فبراير الجاري.

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رحب بيراميدز بقرار اتحاد الكرة، ورفضه الأهلي الذي تمسك بمواجهة الأول في الدوري وليس الكأس، فيما أعلن بيراميدز، الجمعة، انتقال ملكيته إلى رجل الأعمال الإماراتي سالم الشامسي.

يحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 45 نقطة بالتساوي مع الأهلي ثالث الترتيب، وخلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة.