شكرا لقرائتكم خبر عن 200 لاعبة في فعاليات «الكرة تجمعنا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

تعقد اللجنة العليا المنظمة لفعاليات كرة القدم النسائية الخليجية الأولى بالمملكة تحت شعار (الكرة تجمعنا) والتي ستقام على صالة الهيئة العامة للرياضة بالدمام خلال الفترة من 1 إلى 6 مارس القادم، وذلك بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة وبإشراف ومتابعة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، مؤتمراً صحفياً مساء يوم الإثنين في قاعة المها بالخبر.

ووجهت اللجنة الإعلامية برئاسة محمد الغامدي الدعوات إلى كبار الشخصيات والضيوف ورجال الصحافة والإعلام بمختلف الوسائل الاعلامية، بالإضافة إلى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعية لحضور وتغطية المؤتمر الصحفي، وتوجيه أسئلتهم الخاصة بالفعاليات إلى مديرة الفعاليات سناء العتيق الذي بدورها ستجيب على كافة الاستفسارات الإعلامية والكشف عن كافة الفعاليات الأخرى المصاحبة للحدث الرياضي النسائي الأول بالمملكة والإعلان عن العديد من المفاجآت التي ستقام في الصالة الداخلية والساحة الخارجية.

كما سيعقب المؤتمر الصحفي إجراء مراسم قرعة فعالية كرة القدم النسائية التي ستشهد مشاركة فرق من السعودية والكويت والبحرين والإمارات يمثلهن 200 لاعبة ستلعب على طريقة خروج المغلوب.