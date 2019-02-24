شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد العربي يتفقد بعثة الوصل الإماراتي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) زار وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم مقر بعثة نادي الوصل الإماراتي عقب وصولها لمدينة جدة، وتقدم الوفد مراقب المباراة مصطفى الحوسني، ومدير المسابقات بالاتحاد العربي الدكتور محمد الخير الشيخ ممثل الأمانة العامة في مباراة الأهلي والوصل. زار وفد من الاتحاد العربي لكرة القدم مقر بعثة نادي الوصل الإماراتي عقب وصولها لمدينة جدة، وتقدم الوفد مراقب المباراة مصطفى الحوسني، ومدير المسابقات بالاتحاد العربي الدكتور محمد الخير الشيخ ممثل الأمانة العامة في مباراة الأهلي والوصل. وكان في استقبال البعثة عضو مجلس إدارة شركة الوصل لكرة القدم حميد يوسف، وأحمد البلوشي المنسق الإعلامي للفريق، وتفقد الوفد بعثة الفريق الإماراتي للاطمئنان على كافة الترتيبات الخاصة قبل وصول بعثة الفريق الكروي الأول لمدينة جدة. وأنهت إدارة العلاقات العامة بالنادي الأهلي تجهيزاتها للضيافة واستقبال الفريق الضيف.



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