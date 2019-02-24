رسميًا.. إبراهيم حسن مديرًا للكرة بنادي سموحة خلفًا لـ «عاطف حنفي»

تولى إبراهيم حسن منصب مدير الكرة في سموحة بدلا من عاطف حنفي، بعدما أعلن النادي السكندري التعاقد مع حسام حسن ليتولى القيادة الفنية للفريق خلفًا لعادل عبدالرحمن.

وتقدم مجلس إدارة نادي سموحة بـ”وافر الشكر والتقدير والاحترام للكابتن عاطف حنفي على كل ما قدمه من خدمات لكرة القدم بنادي سموحة، وأداء العمل بترفع وتفاني وإخلاص”.

وأضاف فرج عامر رئيس سموحة عبر حسابه على “فيسبوك” مساء السبت: “نتمنى له وافر الصحة والسعادة والنجاح في كل خطواته المستقبلية في عالم الرياضة”.

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عاطف حنفي تواجد في منصب مدير الكرة بسموحة على مدار التسع أعوام الماضية منذ صعود الفريق للدوري الممتاز في موسم (2010-11).

ومن المقرر أن يقود التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات سموحة غدًا الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً على الملعب الرئيسي للنادي.

وبات حسام حسن رابع مدير فني يقود سموحة خلال الموسم الجاري، بعد الثلاثي عادل عبدالرحمن وطارق يحيى وعلي ماهر.

جدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 25 نقطة، إذ لم يعرف الفريق طعم الانتصار في آخر 14 مباراة محققا تسع تعادلات وخمس هزائم.

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