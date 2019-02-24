شكرا لقرائتكم أخبار يوفنتوس اليوم السبت 23 / 2 / 2019 اليجرى يرفض الاستسلام فى صراع دورى الأبطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض يوفنتوس مرانه الأخير اليوم السبت، قبل مواجهة مضيفه بولونيا غدا الأحد فى إطار الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى "الكالتشيو".

اليجرى يرفض الاستسلام فى صراع دورى الأبطال



تحدث ماسيمو اليجرى المدير الفنى لفريق يوفنتوس فى المؤتمر الصحفى الخاص بمواجهة بولونيا غدا الأحد فى الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى.

وركز اليجرى فى حديثه عن الخسارة التى تلقاها الفريق أمام أتلتيكو مدريد الإسبانى بهدفين دون رد، فى ذهاب دور الـ 16 من دورى أبطال أوروبا.

وقال اليجرى: " يوم الثانى عشر من مارس سيكون تحدى كبير لنا، سنخوض مواجهة أتلتيكو بقدر عال من الحماس والادرينالين، ستكون ليلة رائعة وسنقدم كل ما نملك للعبور نكون مستعدين للقاء الأبطال، علينا ان نحسن لعب الثلاث مباريات القادمة، بداية من لقاء بولونيا غدا، بولونيا يؤدى بشكل جيد بعد تغيير مدربهم ونحتاج أن نصل لمباراة نابولى بنفس الفارق من النقاط".

"الوقت الحالي هو وقت صدمة للنظام وعلينا ايجاد الفوائد من ذلك، لم تكن مباراة سهلة من قبل ولن تكون كذلك فى الثانى عشر من مارس، الاتلتيكو فريق صعب لكن سنقدم كل مانملك لتجاوزهم ولدى الإيمان لذلك".

"لو خيرنا بلعب لقاء الإياب أمام أتلتيكو مدريد الآن فلن نفعل ذلك لأنه سيكون خطأ كبير، الأمر يحتاج لوقت للعمل على كل شئ واصلاح الاخطاء والوقوف مجدداً لفوز دائماً امر صعب سواء هنا او أوروبا، الفوز هو نتيجة التركيز والدقة والعمل الاحترافى يوميا"ز

"علينا ان نصمت ونعمل بشكل جدي، وعندما نخسر يحق للجماهير والصحافة كل الحق في الانتقاد لفوز بالسكوديتو يتطلب عمل دائم وعمل بجهد والأهم من كل هذا دخول كل مباراة وهي 0-0 ، كذلك الحال بالنسبة لأوروبا.



اليجرى

عقوبة تشيلسى تورط يوفنتوس



كشفت تقارير صحفية أن يوفنتوس بات فى ورطة إثر صدور قرار من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بمنع تشيلسى من إبرام أى تعاقدات خلال فترتى انتقالات مقبلتين.

ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالى، أن يوفنتوس يبحث من الآن عن نادى جديد للأرجنتينى جونزالو هيجواين، مهاجم الفريق، المعار إلى تشيلسى حتى نهاية الموسم.

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ويرغب يوفنتوس فى التخلص من هيجواين، بسبب راتبه الكبير (300 ألف إسترلينى فى الأسبوع)، والذى سيمثل أزمة للسيدة العجوز.

وكان هيجواين قرر قطع إعارته إلى ميلان فى منتصف الموسم الحالي، للانتقال إلى صفوف تشيلسى على سبيل الإعارة.

وتعود أزمة تشيلسى إلى ارتكابه تجاوزات فى التعاقد مع لاعبين شباب، كما أن العقوبة شملت تغريم النادى اللندنى 600 ألف فرنك سويسرى.