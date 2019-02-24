شكرا لقرائتكم أزمة التذاكر تشتعل قبل مواجهة الأهلي والجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تشهد مباراة الأهلى والجونة غدا الأحد بالدورى الممتاز أزمة بسبب دخول الجماهير بسبب عدم وجود تذاكر لحضور المباراة مما أثار غضب الجماهير المتواجدة حاليا بمدينة الغردقة لعدم متابعة المباراة من المستطيل الأخضر .

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يستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي، ضمن منافسات الجولة 24 لبطولة الدورى الممتاز الأحد المقبل بملعب الجونة بالغردقة.

ويحتل فريق الجونة المركز الحادى عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز بعد حصد 26 نقطة .