شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الرياضة المصرية اليوم السبت 23 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وافقت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على انضمام أندية القسم الثالث لعضوية الجمعية العمومية مباشرة مع إلغاء الشروط السابقة التى وضعها الاتحاد للانضمام لعمومية الاتحاد.

فيديو.. شباب قسنطينة يخطف نقطة التعادل مع الإسماعيلى +90 بدورى الأبطال

خطف فريق شباب قسنطينة نفطة التعادل مع الإسماعيلى بنتيجة 1/1 فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والتى تقام بدون حضور جماهيرى.

سيدومير: التعادل مع شباب قسنطينة صدمة وما زال لدينا أمل فى التأهل

أعرب البلجيكى سيدومير يانوفيسكى، المدير الفنى للإسماعيلى، عن صدمته بتعادل فريق شباب قسنطينة الجزائرى، مع الدراويش بهدف لمثله فى الوقت القاتل من المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، السبت، على استاد الجيش ببرج العرب فى الإسكندرية، فى الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأشعة تحسم مصير مدافع الإسماعيلي من مواجهة الطلائع

تعرض محمود متولى قائد الإسماعيلى لشد فى العضلة الأمامية والتى على أثرها تم استبداله فى لقاء شباب قسنطينة الجزائرى الذى انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق فى ثالث جولات مرحلة المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

الأهلي يُنهي ملف "الترضية" بتمديد عقد أحمد حمودي

يغلق مسئولو الأهلى ملف تمديد عقود نجومه بأحمد حمودى صانع العاب الفريق الذى أصبح اللاعب الوحيد المتبقي له موسم فى عقده مع الفريق الأحمر ونجح النادى الأحمر فى تمديد عقود جميع اللاعبين الذين تنتهي بنهاية الموسم المقبل، وعلى رأسهم التونسي علي معلول والنيجيري جونيور أجاي وعمرو السولية وكريم نيدفيد، فيما يناقش مسئولو الأهلى فى الوقت الحالى ملف التجديد لأحمد حمودى.

مؤمن زكريا: خناقة مع مسئول فى نادى أحد وراء شائعة إصابتى المزمنة

كشف مؤمن زكريا، صانع ألعاب الأهلي، حقيقة معاناته من إصابة تمنعه من ممارسة كرة القدم خلال الفترة المقبلة، بعد إعلان مسئولى نادى أحد عن رغبتهم فى فسخ عقد الإعارة بسبب الإصابة.

الأهلى يبدأ مبكراً مفاوضات تمديد عقد وليد أزارو

بدأ مسئولو الأهلى مبكراً مفاوضات تمديد عقد المغربى وليد أزارو، مهاجم الفريق، لمدة موسمين إضافيين، رغم استمرار عقده مع الفريق الأحمر لمدة موسمين مقبلين بخلاف الموسم الجارى.

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الأهلي يعسكر للجونة فى الغردقة.. ولاسارتى يعقد محاضرة فيديو

يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، اليوم السبت، إلى الغردقة للمبيت بأحد الفنادق، استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها عصر غد الأحد، فى إطار مواجهات الجولة 24 فى بطولة الدورى العام.

الأهلي يضم رمضان صبحى والشيخ وشوبير لقائمة مواجهة الجونة

أعلن مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق التى تتوجه اليوم، السبت، إلى الغردقة للمبيت استعداداً لمواجهة الجونة التى تقام عصر غد، الأحد، فى الجولة الـ24 ببطولة الدورى العام.

الزمالك يضم علاء لقائمة مواجهة بترو أتلتيكو واستبعاد هيما وإمام وعنتر

أعلن الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس قائمة الفريق الأبيض التى ستدخل معسكرا مغلقا اليوم بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة بترو أتلتيكو الأنجولى، المقرر لها غداً الأحد، على استاد برج العرب، فى إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية، قائمة نادى الزمالك لمواجهة بترو أتلتيكو شهدت استبعاد كلا من محمد إبراهيم ومحمد عنتر ومحمد حسن وحازم إمام فيما عاد أحمد مدبولى للقائمة بخلاف المفاجأة بضم محمود علاء بعد تعافيه بشكل نسبى من إصابة العضلة الضامة.

الزمالك يخطر اللاعبين بمد معسكر برج العرب بسبب مواجهة المقاصة أخطر الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة السويسرى كريستيان جروس، اللاعبين، بأن المعسكر المغلق الذى انطلق فى الإسكندرية من اليوم السبت سيمتد حتى الأربعاء المقبل بسبب ارتباط الفريق الأبيض بمواجهة يوم الأربعاء المقبل مع مصر المقاصة، فى دور ربع النهائى من منافسات كأس مصر.

الزمالك يظهر بزيه التقليدى أمام "أزرق" بترو أتلتيكو فى الكونفدرالية