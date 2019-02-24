لماذا تواجد محمود علاء فى قائمة مباراة اتلتيكو وحقيقة تجميد "هيما"؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق عماد السيد حارس الزمالك خلال حضوره مؤتمر مواجهة بترو أتلتيكو الأنجولي بصفته قائد الفريق، علي تواجد محمود علاء مدافع الفريق في معسكر الإسكندرية رغم إصابته في العضلة الضامة قائلا:"محمود لاعب مهم جدا بالنسبة لنا ووجوده شئ طبيعى حتى لو مصاب فالجهاز الطبي يقوم بعمل جلسات لعلاجه سريعا فهو هداف الفريق ومدافع مهم". Advertisements أما عن حقيقة تجميد محمد إبراهيم بالزمالك قال قائد الفريق الأبيض: "محمد ابراهيم كابتن من كباتن النادى ولاعب كبير ودوره مهم فالفريق ولا يوجد تجميد فكلنا تحت أمر الجهاز الفني وننفذ وجهة نظر المدير الفني". ويلتقي الزمالك غدا الأحد مع فريق بترو أتلتيكو الأنجولى، على ستاد برج العرب، بالجولة الثالثة من دور المجموعات بالكونفدرالية الأفريقية.

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